« Victimes de la mode - Quels sont leurs nouveaux codes ? » mardi 8 février sur TMC avec Martin Weill

Mardi 8 février à 21:15, TMC proposera un nouvel inédit des “Reportages de Martin Weill” dont le thème sera : « Victimes de la mode - Quels sont leurs nouveaux codes ? ».

La nouvelle génération est accro aux fringues ET soucieuse de l’environnement. Comment concilier les deux ? Acheteurs compulsifs qui déballent leurs achats mode sur Tik-Tok contre minimalistes et adeptes de la fripe… Alors que l’industrie textile est dénoncée comme l’une des plus polluantes, comment s’habiller en 2022 ?

Martin Weill et son équipe ont suivi la jeunesse fashionista : Naëlle, 20 ans, qui commande ses robes sur Shein, devenu en quelques années le symbole de l’ultra fast fashion, Julie, addict aux sneakers, mais aussi Mohamed, jeune créateur converti à la seconde main, et Alma, militante anti-mode. Tous racontent leur rapport aux fringues, parfois très affectif, et leur parcours du combattant pour consommer une mode plus vertueuse.

Comment les marques s’adaptent-elles à ce jeune public tiraillé entre conscience écolo et envie d’être stylé ? Décryptage avec les meilleurs spécialistes, consultants, stylistes et influenceurs mode.

Un document à ne pas rater le mardi 8 Février à 21:15, juste après “Quotidien” sur TMC.