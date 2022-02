« Planète animale, les jeux de l'amour » : le making-of, mardi 8 février sur France 2

Mardi 8 février, à la suite de la diffusion du 1er volet de « Planète animale, les jeux de l'amour », France 2 vous proposera de prolonger la soirée en découvrant le making-of du documentaire.

Le défi pour les équipes qui ont filmé les séquences rares et parfois inédites de Planète animale, Les jeux de l’amour était d’être là au bon endroit et au bon moment. Car, dans la nature, la reproduction est affaire de tempo, et toutes les conditions doivent être réunies pour que mâles et femelles se rencontrent.

Pour filmer l’épopée de la ponte des saumons rouges dans le lac Illiamna en Alaska, l’équipe de tournage a utilisé des drones. Ce point de vue unique a permis de capter des paysages grandioses et des comportements très rarement filmés. L’équipe a ainsi découvert que pour assurer la naissance de leurs petits, les saumons doivent non seulement échapper aux grizzlis mais aussi aux phoques d’eau douce.

La forêt équatoriale de Nouvelle-Guinée est un écosystème d’une grande richesse. Mais pour accéder à ces forêts profondes, l’équipe a dû faire face à de grandes difficultés logistiques, surtout quand son véhicule s’est embourbé. Une fois sur le lieu de tournage, le caméraman s’est mis en quête d’un oiseau au comportement exceptionnel. La parade nuptiale du jardinier de MacGregor consiste d’abord à construire une tonnelle en rameaux, qu’il décore de baies. Puis pour séduire un peu plus sa femelle, il chante et reproduit des sons qu’il a glanés au cours de ses voyages : le bruit d’un arbre qu’on coupe, les cris d’enfants qui jouent… Il termine son rituel par une danse autour de sa tonnelle. C’est au prix de 200 heures d’attente, caché dans la végétation que le caméraman est parvenu à capter cette scène fascinante.

Une fois par an, en Guyane, la forêt est le théâtre d’un rassemblement massif de milliers de grenouilles. Lors d’une seule nuit, entre novembre et février, les pluies diluviennes forment des bassins qui font de parfaites pouponnières pour les têtards à venir. La reproduction des grenouilles dépend entièrement des conditions climatiques.

Dans les prairies désertiques de Namibie, les mâles autruches doivent parfaitement calibrer leur parade amoureuse. Ce rituel doit démarrer avant la saison des pluies pour que les œufs se développent dans les meilleures conditions.

C’est sur la Grande Barrière de corail qu’on peut observer les jeux de séduction les plus étranges. Les vers tapis persan sont des vers plats aux couleurs étonnantes. Ils sont aussi hermaphrodites et munis de deux pénis ! Pour eux, la reproduction prend la forme d’une lutte, qui consiste à fertiliser son partenaire pour lui faire porter les œufs.

Chez les majestueuses baleines à bosse, les eaux chaudes des côtes hawaïennes abritent la rencontre entre mâles et femelles. Leur rites amoureux cachent encore de nombreux mystères, mais l’équipe a réussi à filmer les chants d’amour, la course des mâles, et une scène très rare où mâle et femelle se caressent.