« 2050 - Gaspillage : peut-on encore éviter le pire ? » mercredi 9 février sur W9 (vidéo) #SemaineGreen

Dans le cadre de la semaine verte, W9 diffusera mercredi 9 février à 21:10 le documentaire inédit « 2050 - Gaspillage : peut-on encore éviter le pire ? » réalisé par Laure Bessi.

Surproduire, surconsommer, jeter la nourriture, les vêtements, l'énergie, notre société est une société de gaspillage. Si cela continue, en 2050, ce travers pourrait nous conduire au drame.

Depuis le début des années 2000, la mode jetable cartonne. 100 milliards de vêtements sont produits par an, soit 60 % de plus qu’il y a quinze ans.

Dans nos assiettes, c’est la même chose… En France, la grande distribution jette chaque année 750 000 tonnes de nourriture. Les cantines et les restaurants en gaspillent plus d’un million de tonnes, mais le pire c’est à la maison : plus de 2 millions de tonnes jetées, soit entre 20 et 30 kilos par personne et par an.

Dans ce monde de surabondance, on a même défié le rythme naturel. Nos sociétés gaspillent de l’énergie de manière spectaculaire. Gaspillage de chauffage, de climatisation, mais aussi de lumière…

Cette situation absurde de surproduction nous a conduit à épuiser nos terres partout dans le monde. Si aujourd’hui un tiers des aliments ne sont pas consommés, demain la réalité sera bien différente. Face à l’épuisement des terres et des ressources, la population mondiale doit se préparer aux privations et au rationnement.

Épuisement des ressources, pollutions, produits toxiques, émissions records de CO2, le gaspillage est le fléau de notre siècle et fait peser une menace réelle sur nos sociétés… Est-il est déjà trop tard pour y faire face ?