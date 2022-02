“Science grand format” : « Attila, l'énigme des Huns », jeudi 10 février sur France 5 (vidéo)

À voir ou à revoir jeudi 10 février à 21:00 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « Attila, l'énigme des Huns » réalisé par Laurent Portes.

Dans les gigantesques steppes du Kazakhstan à Altynkazgan, qui signifie « le lieu où l'or est enfoui », des archéologues russes ont découvert en 2014 un immense complexe funéraire, l'un des très rares vestiges huns retrouvés à ce jour.

Le site date de l'époque du règne d'Attila, célèbre roi des Huns, surnommé le "Fléau de Dieu". On disait que là où son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas. Il a régné à peine vingt ans, mais son souvenir a marqué les mémoires. Au Ve siècle, il a conduit son armée à travers l'Europe pour envahir et terroriser l'empire Romain.

Pourtant, Attila et ces Huns demeurent encore aujourd'hui un mystère. On ne sait presque rien d'eux; depuis des siècles, historiens, archéologues et scientifiques émettent des hypothèses et échafaudent des théories. En vain : même la langue que parlaient les Huns nous est inconnue. Grâce aux nombreux vestiges découverts sur l'immense site archéologique, les chercheurs nous révèlent les dernières informations sur ce peuple Hun et leur chef. Attila était-il vraiment le symbole du mal incarné, cruel et barbare ?

Tourné en grande partie en immersion avec l'équipe d'archéologues russes, entrecoupé de séquences d'évocation reconstituées à partir des chroniques romaines du règne d'Attila, ce film propose un voyage inédit dans le temps et l'espace, à la recherche des secrets des Huns.