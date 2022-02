“Les reines de la route” : 8ème épisode de la saison 2, jeudi 10 février sur 6ter (vidéo)

Jeudi 10 février à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la seconde saison de la série documentaire “Les reines de la route”.

Entre machines inédites et cargaisons spectaculaires, nos conductrices de poids-lourd n’ont pas fini de vous surprendre.

Dans cette saison 2, les missions se compliquent pour “Les Reines de la Route”. Quand la température monte, le réseau routier sature. Manœuvrer un 44 tonnes et livrer dans les temps est un défi permanent. Derrière le volant, nous retrouvons Lexie, Émilie et Chrystelle… Et six nouvelles routières, aux caractères bien trempés !

Épisode 8

Au volant de son camion à 8 vitesses, Romane défile fièrement sur la piste des 24 Heures du Mans Camions où elle retrouve Lexie.

Chrystelle voit les heures de conduite défiler sur les routes de France et, faute de temps, doit être remplacée par une collègue.

Après des remontrances de son patron, Béatrice termine sa mission en Espagne en livrant son client plus tôt que prévu.

Émerveillée pour sa première fois aux 24 Heures du Mans Camions, Lexie rencontre le pilote Thomas Robineau.