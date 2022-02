« Retour à l'instinct primaire » : 2 épisodes inédits diffusés samedi 12 février sur RMC Découverte

Samedi 12 février à 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire « Retour à l'instinct primaire ».

Chaque semaine, deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant, doivent survivre 21 jours dans un environnement extrême en affrontant les pièges que leur tend Mère Nature. Ils n´ont ni vêtements, ni nourriture, ni matériel de base.

21:05 Traqués dans la Savane



Dans le centre du Brésil, Wes et Jess doivent choisir entre des vallées inondées et des savanes arides, tout en évitant des guêpes, des araignées, et des serpents mortels.

22:00 Un univers impitoyable



Dans l’impitoyable forêt mexicaine, deux survivalistes vont devoir faire face à des serpents venimeux, des jaguars, des moustiques suceurs de sang et un canard nommé Henry.