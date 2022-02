“Dans les yeux d'Olivier” : « Jeunes et précaires », lundi 14 février sur France 2 (vidéo)

Lundi 14 février à 23:45, Olivier Delacroix vous donne rendez-vous sur France 2 pour le un nouveau numéro inédit de sa collection documentaire “Dans les yeux d'Olivier” dont le thème sera : « Jeunes et précaires ».

Aujourd’hui en France, un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, nombreux sont ceux qui ont perdu du jour au lendemain leur emploi et leur équilibre financier déjà sur un fil. Une situation qui les atteint aussi psychologiquement.

Pourtant, face aux épreuves, ces jeunes ne renoncent pas. Mobilisés dans des associations d’aide alimentaire, ils sont tour à tour bénéficiaires et bénévoles car c’est en étant solidaires qu’ils trouvent la force d’avancer.

Face à cette situation inédite et alarmante, Olivier Delacroix partage dans ce film le quotidien de jeunes qui résistent et se battent pour entrevoir des jours meilleurs.

Max-Antoine a dû sacrifier ses études pour un travail éprouvant dans une usine agroalimentaire. Il a accepté ce poste à temps plein pour survivre car sa bourse ne lui suffisait plus.

Agés de 22 ans tous les deux, Alix et Mâtiss s’apprêtent à accueillir leur premier enfant avec pour seul revenu les 700€ par mois du congé maternité d’Alix. Un revenu bien inférieur au seuil de pauvreté depuis que Mâtiss a perdu son salaire de musicien avec les confinements successifs.

A Paris, Déborah, 24 ans, s’est retrouvée seule et isolée dans son studio de 15 m2 pendant plus de 15 mois. Entre l’enfermement et la perte de son emploi étudiant, elle a dû redoubler d’efforts pour ne pas décrocher et réussir son double cursus à la Sorbonne en philosophie et sociologie.

Perlina connaît depuis l’enfance l’angoisse des factures que l’on ne peut pas payer. Une précarité qu’elle a vécue comme une fatalité et qui a gâché sa jeunesse, avant de trouver sa voie dans le secteur médical.