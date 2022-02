« Billy the Kid », portrait d'une légende Far West, dimanche 13 février sur ARTE

Qui était donc Billy the Kid ? Un Robin des Bois version américaine, un bandit sans scrupules ? Portrait d’une légende du Far West à découvrir dimanche 13 février à 22:50 sur ARTE.

Né en 1859, William Henry McCarty n’a jamais connu son père. Adolescent, il suit sa mère dans un convoi de pionniers en route vers l’Ouest. Une fois au Nouveau-Mexique, sa mère meurt et le jeune homme se retrouve livré à lui-même, à l’âge de 15 ans.

Devenu cow-boy dans l’Arizona, il tue un homme alors qu’il est en état de légitime défense. Condamné pour meurtre, il s’évade. De retour en Arizona, il se retrouve mêlé à la guerre des clans du Comté de Lincoln. D’homicides en histoires de voleurs de bétail et de chasseurs de primes, toute la mythologie du Far West s’incarne alors dans Billy the Kid.

Vers 1880, il se lie d’amitié avec un ancien chasseur de bisons du nom de Pat Garrett. Mais quelques mois plus tard, celui-ci se fait élire shérif et se lance aux trousses de son ancien compagnon.

Psychologie

Depuis le Billy the Kid de King Vidor en 1930, le hors-la-loi a nourri l’imaginaire d’une quinzaine de réalisateurs, le film le plus marquant restant celui de Sam Peckinpah en 1973, Pat Garrett et Billy le Kid.

Une somme d’images qui a incité John Maggio à brosser la psychologie du personnage, rétablissant la vérité historique, aux antipodes des interprétations parfois farfelues qui ont été livrées sur le destin de Billy the Kid.