Jeudi 17 février à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2009 : « Denis Waxin, le prédateur ».

Denis Waxin est un tueur pédophile qui a sévi dans la région lilloise, entre 1985 et 1999. L’homme a violé et assassiné trois fillettes, violé deux garçons et une autre enfant.

Tel un prédateur, il repérait ses proies au cours de longues marches solitaires. Lorsqu’il a violé et tué sa première victime à l’âge de 17 ans, il était encore vierge !

Pervers jusqu’au bout, il a fallu attendre son quatrième procès, pour qu’il craque et exprime enfin des remords.