« Ketchup, mayo, la guerre des sauces » mardi 22 février sur France 5 (vidéo)

Mardi 22 février à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit « Ketchup, mayo, la guerre des sauces » réalisé par Elsa Haharfi.

Sortez un cornet de frites et deux camps irréconciliables se forment : l'équipe ketchup contre l'équipe mayonnaise !

La douceur acidulée du ketchup qui donne du pep's contre la rondeur enveloppante et onctueuse de la mayonnaise. Ces deux sauces au succès planétaire sont les plus consommées en France. On en raffole, mais on ne sait presque rien d'elles. Comment ont-elles traversé les siècles et les continents depuis leur création ?

Des tomates d'industrie, spécialement façonnées pour le process industriel, au jaune d'oeuf en poudre séché dédié à l'agro-alimentaire, les sauces version industrielle ont de quoi nous surprendre.

Emblèmes de la malbouffe, il est pourtant possible aujourd'hui de consommer des ketchups et mayonnaises version gourmets. Et il n'est pas négligeable de les choisir de qualité, car nous allons comprendre pourquoi scientifiquement, elles nous rendent accro.