« Kessel, un lion » : portrait de Joseph Kessel, dimanche 20 février sur ARTE (vidéo)

Quarante ans après la mort de Joseph Kessel, cigarette à la main dans son fauteuil, une exploration envoûtante des mille et une vies de l'écrivain aventurier, fasciné par le genre humain à voir ou à revoir dimanche 20 février à 23:20 sur ARTE.

Grand reporter, écrivain, résistant, aventurier... Voyageur dès l'enfance, de l'Argentine aux steppes russes, avant que sa famille ne s'établisse à Paris, Joseph Kessel connaît précocement la gloire et la richesse. Avant même ses 25 ans, il a survécu à la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il fut brancardier puis observateur à bord des zincs de l'aviation balbutiante, et bouclé son premier tour du monde.

L'équipage, son premier roman, est édité par Gaston Gallimard en 1923. Le touche-à-tout charmeur et plein de panache flirte avec la nuit de longues années durant, pour les personnages hauts en couleur qu'il y croise, matière à ses romans futurs, mais aussi pour boire sa peine, suite à la mort de son jeune frère.

Grand reporter, il couvre la montée du nazisme et s'engage dans la Résistance, qui lui inspire le célèbre "Chant des partisans", coécrit avec Maurice Druon, et son roman L'armée des ombres, avant de suivre tous les grands procès d'après-guerre, dont celui de Nuremberg. À 60 ans, il écrira l'un des plus grands best-sellers du XXe siècle, Le lion.

L'éternel émerveillé

Qu'est-ce qui lie l'écrivain, disparu en 1979, au noceur, au baroudeur, à l'amoureux, sinon la passion dévorante et l'intérêt suprême qu'il éprouvait pour le genre humain ?

Entre superbes séquences d'animation en noir et blanc, émouvantes archives – où la voix fine et précise de Kessel contraste avec son profil intimidant de rhinocéros – et passages lus de ses œuvres, une exploration fascinante des mille et une vies d'un homme éternellement émerveillé par ses semblables, auxquels ses livres n'ont cessé de rendre hommage.