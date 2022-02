“Wheeler Dealers France” : restauration d'une Fiat X1-9 Bertone, jeudi 24 février sur RMC Découverte

Jeudi 24 février à 21:05, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Wheeler Dealers France” consacré à la restauration d'une Fiat X1-9 Bertone.

Pour cette sixième saison, Gerry et Aurélien se lancent dans une aventure effrénée pour redonner vie aux plus grandes icônes du monde automobile. Notre duo de choc n’a qu’un seul but : revendre ces modèles de légende au meilleur prix !

Habituellement les marques de designers se limitent aux concept-cars sur les salons automobiles. Certaines ont pourtant signé des modèles de série comme celui que Gerry a déniché: une X1/9, modèle initialement produit par Fiat !

Il s'agit de l'un des derniers exemplaires qui était assemblé dans les ateliers du célèbre designer Bertone, auteur du dessin de la Lamborghini Countach ou de la Lancia Stratos, entre autres. Seulement voilà : la signature d'un Maître sur une œuvre d'art, ça se paye !

S'il veut rendre son tempérament de sportive décalée et amusante à cette Bertone X1/9, Aurélien devra corriger tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Gerry aura peu de temps pour retrouver des pièces de carrosserie ... littéralement introuvables !

Le prestige du nom Bertone sera-t-il synonyme d'investissement juteux ou bien Gerry et Aurélien connaitront-ils la misère des grands artistes ?