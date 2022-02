Vincent Lagaf arrive sur RMC Découverte à la présentation d'une série documentaire

RMC Découverte est fière d’annoncer l’arrivée de Vincent Lagaf à la présentation d’un série documentaire qui sera prochainement diffusée.

Populaire et très apprécié des téléspectateurs, le célèbre animateur de télévision Vincent Lagaf devient l’un des nouveaux visages de RMC Découverte. Passionné de sports mécaniques, il sera aux commandes d’une nouvelle série documentaire qui sera diffusée prochainement sur la chaîne.

Il viendra en aide à des garagistes en perte de vitesse dans leur entreprise : aménagements, problèmes d’effectif mais aussi financier, Vincent Lagaf apportera toutes ses connaissances et son savoir-faire. Il s’agit, pour l’animateur, d’un véritable retour au source, lui qui a commencé sa vie professionnelle en qualité de carrossier.

A ses côtés, Thierry Muscat, un expert mécanique fort de ces 30 ans expérience dans le secteur, transmettra ses conseils de professionnel aux garagistes dans le besoin.

Révélé en 1987 dans l’émission « La Classe » où il fait des sketchs, Vincent Lagaf joue sa première au Théâtre d’Edgar à Paris en 1989 et sort ses premiers singles « Bo le lavabo » et « La Zoubida » entre 1990 et 1991.

En 1994, il rejoint TF1 et présente « Spécial Lagaf’ ». En 1996, il se distingue aussi en radio en intégrant l’équipe des « Grosses têtes » sur RTL. Entre 1996 et 2004, il présente de nombreux jeux télévisés sur TF1 : « L’Or à l’appel », « Drôle de jeu », « C’est du Lux ! » et « Le Bigdil ». En 2005, Vincent Lagaf lance un nouveau jeu intitulé « Crésus ». Entre 2009 et 2015, il présente « Le Juste Prix ».

Aux côtés de Margaux Lafitte, il co-anime sur AB Moteurs le magazine des sports mécaniques « V6 ». Il rejoint C8 en 2018 ou il anime l’émission « Strike ! ». Entre 2018 et 2021, il devient l’un des personnages emblématiques du jeu « Fort Boyard » sur France 2 en incarnant « Mégagaf ».

En 2021, il est aux côtés de Christian Vadim pour la pièce de théâtre « Pair et manque ».