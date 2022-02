« Les parcs nationaux américains : 150 ans au service de la nature » samedi 26 février sur ARTE

Yellowstone, les Everglades, le Grand Canyon, Yosemite Valley… : voyage à travers quelques-uns des plus spectaculaires parcs nationaux américains, qui recèlent des trésors de biodiversité, samedi 26 février à 20:50 sur ARTE.

Geysers rugissants, sources chaudes bouillonnantes et faune sauvage dominée par les ours et les loups constituent autant de facettes incontournables de Yellowstone, dans les Rocheuses. Premier parc national protégé du monde, il a été créé en 1872 et a fait des émules aux États-Unis, qui en comptent aujourd’hui soixante-trois.

De la nature aquatique des Everglades aux forêts tropicales de la péninsule Olympique, de la chaleur du désert de Sonora (Saguaro) aux frimas de l'Alaska (Gates of the Arctic), en passant par la Yosemite Valley, le Grand Canyon et les Great Smoky Mountains, ce documentaire, remontage d’une série déjà diffusée par ARTE, arpente huit parcs nationaux américains emblématiques et leurs réserves de biodiversité.

Combat entre un jeune bison et un loup, technique d’attaque des alligators, qui dissimulent leur museau sous des bâtons et brindilles pour appâter les oiseaux en train de construire leur nid, talent d’architecte d’un singulier poisson bâtisseur d’abris... : grâce à de longues durées de tournage et avec le renfort d’un matériel de pointe, le film donne à voir de fascinantes tranches de vies animales.