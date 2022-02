“La case du siècle” : « Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ? », dimanche 27 février sur France 5 (vidéo)

À voir ou à revoir dimanche 27 février à 22:45 sur France 5 dans “La case du siècle”, le documentaire « Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ? » réalisé par Patrick Jeudy et narré par Christophe Malavoy.

Dans les années 1930, Rosemary Kennedy rayonne sur les photos aux côtés de ses frères JFK ou Bobby, ne laissant rien deviner de ses souffrances, ni du léger retard mental dont elle est atteinte depuis la naissance.

Mais en 1941, à 23 ans, elle disparaît subitement de la vie publique après avoir subi une lobotomie décidée par son père. Que lui est-il vraiment arrivé ? Pourquoi le patriarche de la dynastie la plus célèbre des États-Unis a-t-il condamné sa fille ainée à une vie de recluse, à l'écart du monde et de sa propre famille ?

Pour la première fois, un documentaire revient sur ce qui reste à ce jour le plus terrible secret des Kennedy. Dans ce documentaire entièrement composé d'archives, Patrick Jeudy recrée une atmosphère à mi-chemin entre le mélodrame et le film noir, et nous raconte l'histoire bouleversante d'une jeune femme sacrifiée par les siens, parce que sa fragilité ne cadrait pas avec les ambitions du clan.