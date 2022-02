« Le macaron mis à l'amande ? » mardi 1er mars sur France 5 (vidéo)

Mardi 1er mars à 21:00, France 5 diffusera le documentaire « Le macaron mis à l'amande ? » réalisé par Lionel Baillon.

Le macaron est l'un des plus grands succès de ces vingt dernières années. Cette petite pâtisserie à double coque fourrée d'une garniture fondante parfumée et à la couleur appétissante fait saliver les becs sucrés.

Le macaron, c'est aussi l'histoire d'un marketing bien mené par une maison de prestige qui en a fait l'un des symboles de la gastronomie française et bientôt rejointe par d'autres « producteurs » de standing.

Apparue dans les années 2000, cette « folie macaron » perdure, et tous les commerces de bouche, de la boulangerie de quartier à la grande surface, se doivent d'en proposer. Depuis quelques années en effet, le macaron s'invite dans les linéaires des supermarchés et les distributeurs de surgelés, en affichant des prix bien plus abordables. Les marques de distributeurs possèdent aussi leur gamme et les boulangers peuvent s'approvisionner auprès de nombreux fabricants de viennoiserie-pâtisserie industrielle.

Comment sont fabriqués ces gâteaux ? Comment des grandes maisons françaises ont-elles remis au goût du jour cette pâtisserie en écrivant parfois sa légende ? Le macaron serait-il devenu la nouvelle poudre aux oeufs d'or du savoir-faire français ?