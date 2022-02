« 2022, la bataille des jeunes militants » mercredi 2 mars sur W9

Mercredi 2 mars à 21:05, W9 diffusera le documentaire inédit « 2022, la bataille des jeunes militants » réalisé par Vincent Prado et Igor Sahiri.

À deux mois du premier tour de la campagne présidentielle, les jeunes militants sont plus que jamais sur le pont pour défendre leurs candidats. Les réalisateurs de ce documentaire les ont suivis pendant les quelques semaines qui nous séparent du scrutin, alors qu’ils redoublent d’efforts pour espérer remporter la bataille. Du Rassemblement National au Parti Communiste, en passant par La France Insoumise, ils défendent des idées qui sont souvent diamétralement opposées… tout comme leurs méthodes de militantisme.

Lorsqu’on milite pour un petit parti, tous les moyens sont bons pour faire parler de son champion. Et notamment se lever au petit matin pour coller des affiches dans les rues malgré l’interdiction et quadriller les quartiers populaires des piles de tracts dans les mains pour convaincre les indécis. « Car chaque voix compte », selon Tristan Péglion qui milite pour Yannick Jadot. Nuit et jour, avec ses acolytes il multiplie les opérations pour mobiliser les électeurs avec les moyens du bord.

Si certains militants sont novices, d’autres ont pris du galon et occupent une place de premier plan dans les organigrammes de campagne. C’est le cas de Stanislas Rigault, Président de Génération Z. À 23 ans seulement, il écume les plateaux télé dont il maîtrise déjà tous les codes. Lors du meeting de son candidat à Lille le week-end dernier, il a été reçu comme une véritable rock star. « Je ne m’attendais pas à un tel accueil ! » s’était-il amusé.

Ils ont tous attrapé le virus de la politique et font mentir une idée reçue selon laquelle les jeunes ne s’engagent plus. Préparation des meetings et des déplacements, réunion en équipe restreinte avec leurs candidats, formation des jeunes recrues, moments intimes en famille ou entre amis, nos caméras étaient présentes à chaque étape clé de la campagne. Les réalisateurs de ce documentaire ont essayé de comprendre ce qui les anime et comment ils utilisent les codes de leur génération pour mieux s’adresser à leurs concitoyens.