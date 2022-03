« Il était une fois le journal télévisé » à revoir sur France 3 vendredi 4 mars

Vendredi 4 mars à 23:35, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Il était une fois le journal télévisé » réalisé par Jimmy Leipold.

Le journal télévisé, chaque soir, à 20 heures, c'est LE rendez-vous incontournable pour des millions de Français.

Mais qui connaît vraiment ses origines et surtout la grande aventure que constitue son « invention » ? Les défis qu'il a fallu relever ? Les conditions de sa fabrication ? Les enjeux politiques, technologiques et culturels qui ont accompagné sa création ? Qui se souvient des interventions du Père Pichard, du pape Pie XII et de la stratégie déployée par François Mitterrand alors jeune ministre de l'information ?

En réalité, l'invention du JT a été une aventure avec des rebondissements, des contraintes techniques invraisemblables et une équipe de professionnels parfois doux-dingues, Pierre Sabbagh, l'inventeur, Georges de Caunes, l'explorateur, Pierre Tchernia, le saltimbanque, Pierre Dumayet, le littéraire, Claude Darget, le râleur, tous engagés sans concession pour relever ce pari fou et commencer à écrire une histoire souvent rocambolesque !