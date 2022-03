“Familles Mortelles” : 4ème épisode diffusé jeudi 3 mars sur 6ter (vidéo)

Jeudi 3 mars à 21:10, 6ter vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la première saison de la série documentaire “Familles Mortelles”.

Qui peut bien exercer l'étrange métier de conseiller funéraire ? Familière de tous et pourtant enveloppée de mystère, cette profession si particulière est exercée par environ 4 000 familles en France !

La série-documentaire « Familles Mortelles », suit le quotidien peu commun et parfois déconcertant de quatre familles...

Épisode 4

À Tarbes, découvrez l’équipe 100% féminine de Sonia Fontan. Parmi elle, Malika une nouvelle recrue, découvrira les ficelles du métier de conseiller funéraire, et notamment la vente de cercueils…

Pour les sœurs Vigo Habran en Moselle, qui ont ouvert leur agence récemment, l’heure du bilan d’activité a sonné… Les pompes funèbres sont-elles vraiment un business toujours florissant ?

En Normandie, la société Peschet s’agrandit ! Sébastien et Marion se lancent dans l’achat d’un nouveau site funéraire. Et qui dit nouveau site dit nouveaux besoins, avec notamment la nécessité d’acheter un nouveau corbillard !

Enfin, il fait bon vivre dans le petit village vosgien de Bouxurulles où la convivialité règne en maître ! Après avoir préparé une cérémonie à l’église avec la petite Louise, Marion et Yohann recevront des villageois pour dîner. Et entre le plat et le dessert, chez les Day-Michel, il n’est pas rare de choisir un cercueil ou autres urnes funéraires !