« Léonard de Vinci : Le portrait retrouvé » : samedi 5 mars sur ARTE (vidéo)

En 2008, la découverte d’un tableau dans le sud de l’Italie met le monde de l’art en émoi. S’agit-il d’un autoportrait de Léonard de Vinci ? Ce documentaire passionnant, diffusé samedi 5 mars à 20:50 sur ARTE, retrace l’enquête entreprise pour tenter d’authentifier l’œuvre.

En 2008, l’historien de l’art italien Nicola Barbatelli découvre dans une collection privée à Salerne une peinture sur bois qui attire immédiatement son attention : le portrait d’un homme d’une cinquantaine d’années, aux yeux bleus et à la longue barbe blanche, qui ressemble de manière saisissante à un tableau exposé à la galerie des Offices de Florence.

Celui-ci fut longtemps considéré comme un autoportrait de Léonard de Vinci (1452-1519), avant qu’une expertise ne révèle, en 1938, qu’il avait été peint cent ans après la mort de l’artiste. Se pourrait-il que le tableau récemment découvert – baptisé "Portrait de Lucanie", en référence à l’ancien nom de la région où il a été retrouvé – soit l’original ?

Une palpitante enquête scientifique à travers l’Europe débute alors pour tenter de résoudre le mystère. Datation au carbone 14 du peuplier utilisé comme support ; analyse des pigments aux rayons X ; comparaison graphologique entre les carnets du maître (les "codex") et une énigmatique inscription en latin trouvée au dos du tableau ; confrontation, à l’aide de reconstitutions en 3D, des traits du modèle et du profil de Léonard de Vinci dessiné par son élève Francesco Melzi ; étude des empreintes digitales relevées sur la peinture et les perles du collier de La dame à l’hermine… : les résultats des investigations laissent penser qu’il s’agirait bien d’un authentique autoportrait du génie de la Renaissance.

Faisceau d’indices

De Florence à Madrid en passant par Milan et Tallinn, ce documentaire captivant suit la progression de l’enquête, tout en explorant la trajectoire de l’érudit Léonard de Vinci, qui s’est appuyé sur de brillantes expérimentations scientifiques (la lumière, la vision binoculaire…) pour capturer la vie et affirmer sa liberté créatrice dans des chefs-d’œuvre inégalables.