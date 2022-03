“Vert de rage” : « L'uranium de la colère » lundi 7 mars sur France 5 (vidéo)

Lundi 7 mars à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit de la série documentaire “Vert de rage” signée Martin Boudot : « L'uranium de la colère ».

Alors que la Commission Européenne vient d'accorder le label « vert » au nucléaire, « L'uranium de la colère », inédit sur France 5, permet de comprendre comment les centrales nucléaires sont approvisionnées en uranium.

À Narbonne, dans l’Aude, des citoyens dénoncent les pollutions de la plus grande usine de conversion d’uranium en Europe, gérée par Orano, le nouveau nom d’Areva. Alimenté par l’uranium provenant notamment d'Afrique, le site rejette des dizaines de milliers de tonnes de déchets, à trois kilomètres du centre-ville.

À Arlit, au Niger, dans une région en proie aux attaques terroristes, à proximité d’une immense mine d’uranium, les habitants vivent dans des zones qui dépassent la radioactivité de la zone interdite de Tchernobyl.

Malgré les interdictions, Martin Boudot et l’équipe de Vert de rage, aidés par des scientifiques, enquêtent dans les deux pays et réalisent des dizaines de prélèvements pour en savoir davantage sur les pollutions de l’uranium qui alimentent nos centrales nucléaires.

Les résultats de leur enquête seront reprises par les médias français et nigériens. Leurs révélations s’inviteront dans le débat politique et serviront de preuves aux citoyens pour préserver leur environnement et leur santé. Des citoyens nigériens ont déposé plainte, tandis qu'à Narbonne un nouveau réseau de vigilance citoyenne se forme autour de l’usine de conversion d’uranium.

À la suite de cet inédit, France 5 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la saison 1 : « Paraguay, les cultures empoisonnées ».

Pour nourrir le bétail de la planète, l’industrie du soja détruit les forêts du Paraguay pour planter ses cultures dont les pulvérisations de pesticides empoisonnent la vie des habitants.

Sur place, journalistes et chercheurs travaillent pour mieux comprendre la contamination. Ensemble, ils développent une étude scientifique unique sur les dommages génétiques causés sur les enfants exposés à ces substances chimiques. Leurs résultats font les gros titres des médias paraguayens et déclenchent un débat national au Sénat.

L'enquête remonte également jusqu'à l'une des sources de la pollution : des producteurs de pesticides comme Monsanto.