“Les routes les plus dangereuses du Monde” au Texas, mercredi 9 mars sur W9 (vidéo)

Mercredi 9 mars à 21:10, W9 débutera la diffusion de la seconde saison inédite de la série documentaire “Les routes les plus dangereuses du Monde” présentée par Stéphane Carpentier. Ce premier numéro nous emmène au Texas sur l’interstate 35.

C’est la route la plus dangereuse du Texas, la deuxième la plus meurtrière des États-Unis : l’Interstate 35. De Dallas à Houston, cet axe routier compte une personne tuée toutes les 2 heures. L’insécurité routière y est à son maximum. Vitesse excessive, non-respect du code de la route, téléphone, conduite en état d’ébriété, course poursuite…

Malgré les limitations, les sanctions sont quasiment inexistantes. En cause, tout d'abord, le comportement des usagers, automobilistes ou conducteurs de poids lourds qui prennent des risques inconsidérés... mais aussi l'état des infrastructures, indignes de la première puissance mondiale. S’y ajoutent également des intempéries fréquentes avec des pluies diluviennes, à l’origine d’accidents meurtriers. Le plus spectaculaire a eu lieu le 11 février 2021 à Fort Worth. Le verglas et le manque de visibilité ont causé un gigantesque carambolage impliquant près de 130 véhicules et coûtant la vie à 6 personnes. Une tragédie qui a marqué les texans. Témoignages et archives à l'appui, nous analyserons et raconterons de l'intérieur cette horrible tragédie.

Pendant plus d'un mois, nous allons suivre tous ceux qui vivent sur l'Interstate 35, cette route à hauts risques : forces de l'ordre, équipes de secours, pompiers, mais aussi les usagers, ces familles qui chaque jour empruntent cet axe et craignent pour leur vie.

Avec un accident signalé toutes les 56 secondes, le Texas est le champion de l’insécurité routière. Comment est-il devenu l’État le plus dangereux des États-Unis en matière de sécurité routière ? Pourquoi ses routes sont-elles aussi accidentogènes ? Nous allons découvrir tous les secrets de la mythique Interstate 35, la route de tous les dangers.