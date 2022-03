« Immersion dans une méga fourrière » saison 2 : le 3ème épisode diffusé sur RMC Story jeudi 10 mars

Jeudi 10 mars à 21:05, RMC Story diffusera le 3ème épisode inédit de la seconde saison de la série documentaire « Immersion dans une méga fourrière ».

Dans cette nouvelle saison, nous suivrons le quotidien de François Riaux et son équipe en Bretagne où l’action ne manque pas. L’entreprise, qui compte plus de 80 véhicules d’intervention dans son parc, doit gérer plus de 60 000 interventions par an, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises françaises de dépannage.

Épisode 3 Enlèvements avec la Police

Dans ce troisième épisode, nous suivons les équipes d’Assistance Auto 24 pendant les enlèvements de véhicules, qu’ils stockent ensuite dans leurs parcs. Mais que ce soit des véhicules mal garés, accidentés ou même impliqués dans des trafics, c’est toujours aux côtés des forces de police qu’ils accomplissent cette mission.

Oliver, le bras droit de François Riaux, est un ancien gendarme haut gradé. Grace à lui, la méga fourrière entretient de bonnes relations avec les services de police locaux, indispensables et vitales pour la pérennité de l’entreprise. Pour chacun d’eux, un quotidien pas toujours de tout repos...

Découvrez le 3ème épisode de cette série documentaire, jeudi 10 mars à partir de 21:05 sur RMC Story.