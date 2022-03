“Wheeler Dealers France” : restauration d'une Renault 21 Turbo, jeudi 10 mars sur RMC Découverte (vidéo)

Jeudi 10 mars à 21:05, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Wheeler Dealers France” consacré à la restauration d'une Renault 21 Turbo.

Pour cette s1x1eme saison, Gerry et Aurélien se lancent dans une aventure effrénée pour redonner vie aux plus grandes icônes du monde automobile. Notre duo de choc n'a qu'un seul but : revendre ces modèles de légende au meilleur prix !

Aujourd'hui, Gerry débarque à l'atelier avec l'une des youngtimers les plus recherchées du moment : la Renault R21 Turbo. Sortie en 1987, cette berline française était reconnue pour ses excellentes performances et sa polyvalence. 30 ans plus tard, sa cote est en pleine ascendance et Gerry entend bien en profiter !

Pour la revendre au prix fort, Aurélien va la remettre 100% d'origine, c'est comme ça qu'elle séduira les amateurs du genre. Mais le gros concernera l'optimisation moteur. Le bloc de la R21 est si robuste qu'il peut encaisser quelques cheveux supplémentaires, et ce coup de fouet permettra à notre R21 Turbo de mettre un pied dans la modernité.

En se démarquant sur le marché avec une R21 Turbo rutilante et plus puissante que les autres, Gerry et Aurélien pourraient bien dégager un joli bénéfice.