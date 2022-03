« Les chasseurs de dinosaures : à la recherche des monstres de la Préhistoire » samedi 12 mars sur ARTE (vidéo)

Comment notre représentation des dinosaures a évolué au fil du temps, de l’imaginaire médiéval du dragon aux dernières prouesses en date de l’imagerie scientifique. Un document inédit à découvrir samedi 12 mars à 20:50 sur ARTE.

Après avoir dominé le règne du vivant pendant des millénaires, les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre, vraisemblablement anéantis par une catastrophe cosmique il y a 66 millions d’années.

Ils continuent pourtant d’alimenter l’imagination débordante des hommes, qui ne peuvent s'empêcher de les associer aux dragons : crânes cornés, carapaces d’écailles et ailes démesurées sont autant d’éléments qui rappellent de façon frappante les créatures chimériques issues de mythes millénaires, largement représentés dans le si populaire bestiaire de la "fantasy", du Seigneur des anneaux à Game of Thrones. Ces contes et légendes ont certainement contribué à influencer notre représentation des dinosaures, qui ne cesse d’évoluer en fonction des progrès de la science.

Difficile en effet de déduire la forme d’un être vivant à partir de son seul squelette – ce n’est que depuis deux siècle que les savants ont commencé à s’intéresser à l’apparence que pouvaient revêtir ces colossaux sauriens préhistoriques. Toutefois, de nouvelles approches nous permettent de préciser les traits de ces géants, grâce à des techniques d’imagerie modernes ainsi qu’aux dernières découvertes des paléontologues, notamment sur le site de Tendaguru, en Tanzanie.