“Hors de contrôle” : « Les innondations meurtrières de l'Aude », lundi 14 mars sur RMC Story

Lundi 14 mars à 21:05 dans la case “Hors de contrôle”, RMC diffusera le document « Les innondations meurtrières de l'Aude » réalisé par Simon Viguie.

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, des pluies diluviennes s’abattent sur la région de Carcassonne. En quelques heures, il tombe l’équivalent de quatre mois de pluie. Quinze personnes ont perdu la vie dans ces inondations ; des milliers ont dû être évacués.

Les dégâts matériels sont aussi nombreux. 257 communes françaises ont été reconnues en état de catastrophe naturelle dans les départements de l’Aude, de l’Hérault et du Tarn. Des maisons, des ponts et des cultures ont été complètement détruits tandis que de nombreux riverains se sont retrouvés sans eau et électricité. Un an après la catastrophe, les dégâts ont été chiffrés à 256 millions d’euros.

Grâce aux témoignages de nombreux témoins et scientifiques, ce documentaire inédit retrace et décrypte minute par minute les événements de cette catastrophe naturelle.

Découvrez ce documentaire inédit, le lundi 14 mars à partir de 21:05 sur RMC Story.