« Artichaut, un cœur à prendre » mardi 15 mars sur France 5 (vidéo)

Mardi 15 mars à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit « Artichaut, un cœur à prendre » réalisé par Anne-charlotte Gourraud.

Cru ou cuit, en vinaigrette ou farci, à l'apéritif ou même en tarte, l'artichaut régale celui qui sait cuisiner ses feuilles croquantes et son cœur fondant.

Si, à l'usage, le "cœur d'artichaut" désigne les personnes tombant facilement amoureuses, le légume-fleur souffre depuis quelques années d'un déficit d'affection auprès des consommateurs. Il serait trop long à cuire, trop dur à cuisiner, et trop dur à faire pousser.

C'était sans compter sur les passionnés de l'artichaut, qui, des champs aux cuisines des restaurants, innovent pour séduire et vanter ses nombreux mérites. L'artichaut est, en effet, un aliment qui nous veut du bien. Très riche en fibres et en antioxydants, ses vertus nutritionnelles et diététiques sont reconnues. Et il se cuisine à toutes les sauces.

De la Bretagne à l'Égypte, en passant par l'Italie, l'Espagne et les cuisines gastronomiques de Paris, ce film part à la découverte d'un légume au grand cœur.