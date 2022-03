« Zelensky, l’homme de Kiev », portrait inédit à découvrir sur ARTE mardi 15 mars

En quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est devenu une figure de héros, le symbole de la résistance face à Vladimir Poutine. Portrait à découvrir mardi 15 mars à 20:50 sur ARTE.

Indéniablement, Volodymyr Zelensky aurait pu se faciliter la tâche, et accepter l’offre des États-Unis qui lui proposaient de quitter Kiev par avion. Sa réplique "I need ammunition, not a ride", comme tirée d’un film d’action, a fait le tour du monde – et en quelques jours seulement, le président ukrainien, symbole de la résistance courageuse et inattendue d’un peuple, a su gagner le cœur de la communauté internationale.

Près de quatre millions d’individus le suivent désormais sur Twitter, tandis que ses vidéos génèrent des millions de vue sur Facebook et Youtube. Maniant adroitement l’arme de la communication, doté d’un véritable sens de la formule, il défend bec et ongles sa patrie aux prises avec une guerre que l’Ukraine, selon de nombreux observateurs, ne peut pas gagner. Son sang-froid face à Moscou impressionne, mais survivra-t-il au conflit ?

Ce documentaire, qui s’appuie notamment sur deux entretiens approfondis avec le président ukrainien – l’un réalisé avant la guerre, l’autre il y a quelques jours – interroge les motivations profondes de Volodymyr Zelensky et de ses compagnons d’armes, à l’image de Vitali Klitschko – ancien champion du monde de boxe devenu maire de Kiev.

Correspondants de guerre et experts apportent un éclairage précieux sur les évènements actuels ainsi que sur la biographie de Volodymyr Zelensky, ancien acteur qui s’est brutalement retrouvé propulsé sur le devant de la scène géopolitique mondiale.