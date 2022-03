“Enquête de vérité” « Jim Jones : le pasteur tyrannique aux 913 morts » mardi 15 mars sur RMC Story

Mardi 15 mars à 21:05 sur RMC Story, Samira Ibrahim vous proposera un nouvel inédit du magazine “Enquête de vérité” consacré au pasteur tyrannique Jim Jones.

Le 18 novembre 1978, le monde entier découvre avec horreur les images de plusieurs centaines de cadavres amoncelés au cœur de la jungle guyanaise. À l’origine de cet épouvantable charnier, le suicide collectif de plus de 900 personnes, dont 276 enfants.

Jusqu'au 11 septembre 2001, cette tuerie sera considérée comme le plus grand nombre de morts civils américains. A l'origine de cet acte horrible et insensé, un sinistre individu du nom de Jim Jones : c’est le gourou de la secte du Temple du Peuple.

Dans ce documentaire inédit, nous suivons l’évolution de ce personnage effroyable. Une histoire qui commence à la fin des années 50, lorsque James Warren Jones, un pasteur d’origine modeste né dans l’Indiana, crée ce qui n’est au départ qu’une congrégation religieuse dont les intentions semblent on ne peut plus nobles : il veut aider les plus démunis, combattre le racisme en réunissant les noirs et les blancs.

Mais pour les disciples de la secte, l’Eldorado vendu par Jim Jones va se révéler être un véritable enfer. Abus sexuels et travaux forcés, isolés du reste du monde, le millier d'adepte qui lui ont fait confiance seront prisonniers de ces conditions de vie épouvantables. Et lorsque le gourou exigera de ses adeptes qu'ils se suicident pour éviter de se faire arrêter par les autorités américaines, ceux qui refusent « le pacte de la mort » se feront tuer par d’autres adeptes à coups de mitraillettes.

Mais le pire est encore à venir...