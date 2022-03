“Wheeler Dealers France” : restauration d'une Chevrolet Nova, jeudi 17 mars sur RMC Découverte

Jeudi 17 mars à 21:05, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Wheeler Dealers France” consacré à la restauration d'une Chevrolet Nova.

Pour cette s1x1eme saison, Gerry et Aurélien se lancent dans une aventure effrénée pour redonner vie aux plus grandes icônes du monde automobile. Notre duo de choc n'a qu'un seul but : revendre ces modèles de légende au meilleur prix !

Même si Gerry est un passionné d’automobile en général, ce n’est plus un secret pour personne qu’il a un faible pour les américaines… surtout les gros modèles à moteur V8 qui s’entendent de loin. Autant dire qu’il est aux anges dans la Chevrolet Nova de 1970 qu’il ramène à l’atelier, d’autant qu’elle est propulsée par un énorme moteur 7,0 L.

Pourtant il a changé ses habitudes en acceptant un défi unique : cette Nova lui a été confiée par un ami qui voudrait en faire une voiture utilisable au quotidien et en même temps capable de défendre ses chances sur une course d’accélération le dimanche.

Gerry et Aurélien ont un budget de 5000 € pour y parvenir et tout ce qui reste dans l’enveloppe sera pour eux. Ils se lancent donc dans une transformation du V8 pour le passer d’un carburateur à une injection électronique, avant de travailler sur la transmission et remplacer le pont. Gare toutefois aux excès de zèle car les deux compères pourraient bien se laisser emporter par leur enthousiasme et il n’y aura pas de rallonge budgétaire !