“Sur le front” « Quand le désert approche » lundi 4 avril sur France 5 avec Hugo Clément

Lundi 4 avril à 21:00 sur France 5, “Sur le front” proposera une nouvelle enquête d'Hugo Clément en France sur les pluies de sable venues du Sahara.

Dans cette enquête, Hugo Clément part à la rencontre de celles et ceux qui nous protègent contre l’avancée du désert.

Un voyage au milieu des dunes, dans des villages engloutis ou des cités futuristes sorties du sable, auprès d'habitants qui doivent s’adapter à un climat de plus en plus aride.

Éditorial d'Hugo Clément - Journaliste

Vous avez peut-être déjà vu une fine couche de sable déposée sur les voitures par la pluie ou le vent. Ce sable, c’est celui du Sahara, à quelques milliers de kilomètres de nous.

Dans les Alpes, j’ai vu des images incroyables : nos montagnes enneigées recouvertes du sable du Sahara. J’ai décidé d’aller sur place, dans le plus grand désert chaud du monde. J’ai découvert des paysages fabuleux et des histoires fascinantes comme celle de la cité engloutie de Mauritanie, où la pluviométrie a baissé de 35% en 70 ans à cause du changement climatique.

La surface du Sahara a progressé de 10% en un siècle. Le désert gagne du terrain et les habitants essayent de résister. J’ai rencontré des combattants qui replantent de la végétation ou qui réintroduisent des animaux pour freiner la désertification.

A leurs côtés, j’ai voulu comprendre comment les habitants s'adaptent à l’augmentation de l’aridité : en Namibie, les Hommes et les animaux se livrent une “ guerre de l'eau ”. En Mauritanie, les villageois luttent inlassablement contre l'ensablement, souvent à mains nues. J’ai aussi découvert des solutions prodigieuses pour continuer à vivre dans le désert. Au Sénégal, les citoyens se sont lancés dans un projet fou : planter une muraille verte pour contenir l’avancée du sable. Au Tchad, des scientifiques réintroduisent dans la nature l’oryx algazelle, espèce disparue à l’état sauvage. Enfin, aux Emirats Arabes Unis, l’Etat joue à l’apprenti sorcier et tente de dompter la pluie en envoyant des fusées de sel dans les nuages pour provoquer des averses. Tout cela n’est pas de la science fiction et concerne de plus en plus de personnes : dans cinquante ans, un tiers de l’humanité vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd’hui selon les scientifiques.

Il est essentiel de préserver et de restaurer la biodiversité pour que cet écosystème aride retrouve son équilibre. Faute de quoi de nombreux humains devront quitter leurs terres et venir se réfugier notamment en Europe. J’ai espoir que celles et ceux qui se battent dans le désert parviendront à endiguer son avancée.

Séquences exceptionnelles

Quand les montagnes françaises ressemblent au Sahara

On se croirait dans les dunes du Sahara mais cette image a été prise en France métropolitaine. Marie Dumont, scientifique spécialiste de la neige, réalise des prélèvements en altitude et découvre que la neige brunie par le sable absorbe davantage les rayons du soleil : après une pluie de sable, le manteau neigeux fond plus vite que la normale.

Tournage exceptionnel dans l’avion qui fait pleuvoir aux Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis dispose d’une flotte d’avions sur une base militaire destinés uniquement à provoquer la pluie. Exceptionnellement, nous avons pu filmer une opération d'ensemencement des nuages : enquête sur la guerre des nuages.

La “guerre de l’eau” entre les hommes et les animaux sauvages en Namibie

Dans ce village du désert du Namib, il n’a pas plu depuis six ans. La sécheresse est telle que les lions et les éléphants se rapprochent dangereusement pour trouver de l’eau. Pour éviter que les villageois soient contraints d’abattre les fauves menaçants, un Français se bat et invente des dispositifs pour éloigner les lions des habitants.

Exclusif : Hugo Clément a suivi le retour à la nature de l’oryx algazelle

Nous avons tourné au Tchad, autour d’une base militaire française. Ici, les soldats des forces spéciales qui luttent contre le terrorisme viennent prêter main forte à une autre opération d’envergure : la réintroduction des oryx algazelle. L’espèce était disparue à l’état sauvage et nous avons pu suivre en exclusivité une étape de leur réintroduction. Élevés dans un centre aux Emirats Arabes Unis, ils sont transportés en avion puis en camion jusqu’au désert tchadien pour être lâchés en liberté. Ils sont indispensables à la lutte contre l’avancée du désert.

Sénégal : La grande bataille pour reverdir le désert

A la main, au lance-pierres, en avion… Au Sénégal, tous les moyens sont bons pour planter des graines et faire revenir la biodiversité. Les habitants se sont lancés dans un projet pharaonique : planter une muraille verte sur des milliers de kilomètres pour lutter contre l’aridité.