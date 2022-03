« Une site longue attente » : immersion dans le XV de France, samedi 19 mars sur France 2 (vidéo)

Samedi 19 mars à 14:00, France 2 diffusera le documentaire inédit « Une site longue attente » signé Cédric Beaudou et Jean-Philippe Hunault qui propose de revivre, en immersion, l’épopée du XV de France dans le Tournoi des Six nations 2022.

Pendant plusieurs semaines, au fil des rencontres, joueurs et entraineurs racontent la vie de leur groupe et le parcours exceptionnel qui les mène jusqu’à l’ultime confrontation : affronter l’Angleterre au Stade de France pour remporter le Tournoi et signer ainsi le 10ème Grand Chelem de l’histoire du rugby français.

Le téléspectateur découvre ainsi l’envers du décor et l’atmosphère qui y règne, à l’abri des regards, avec des séquences inédites filmées au sein de groupe.

Au-delà des victoires qui jalonnent la quête d’un premier titre depuis douze ans, ce cinquante-deux minutes est avant tout, l’histoire d’une aventure humaine, celle d’une équipe qui peu à peu, conquiert le cœur des Français.