“Le monde en face” : « Qui a peur de Huawei ? » dimanche 20 mars sur France 5 (vidéo)

Dimanche 20 mars à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Qui a peur de Huawei ? » réalisé par Romain Besnainou.

La rivalité entre les puissances occidentales et la Chine se focalise désormais sur le sort d'un immense groupe chinois, Huawei, symbole de la réussite et de l'ambition de Pékin dans les hautes technologies. Téléphones portables, réseau 5G, villes du futur, vidéosurveillance intelligente… Huawei étend son influence dans 170 pays du monde mais en Europe comme aux Etats-Unis, ses liens supposés avec le Parti Communiste Chinois inquiètent.

En seulement un an, Huawei a perdu le droit d’utiliser les applications Google, se retrouve sur la liste noire de Washington, et voit sa directrice financière arrêtée à la demande des Américains. Comment l’entreprise qui vendu plus de 200 millions de téléphones l’an dernier est-elle devenue la bête noire de Donald Trump et du monde occidental ? Quels sont les secrets de ce nouveau géant des télécoms ?

L’ampleur de l’affaire Huawei traduit les craintes suscitées par la montée en puissance de la Chine. Guerre commerciale, espionnage, transferts de technologies, pillage industriel… ces problématiques nées de la déferlante Huawei rebattent les cartes de la géopolitique mondiale, consacrant la Chine « menace publique numéro une » pour les économies d’Occident.

Les invités du débat :

Julien Nocetti, chercheur à l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI).

Amaelle Guiton, journaliste Libération, spécialiste du numérique.

Sébastien Jean, directeur du centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII).

Stéphanie Villers, économiste, spécialiste de la Chine.