« Enquête sur la tapisserie de Bayeux » samedi 19 mars sur ARTE

Brodée au XIe siècle, la tapisserie de Bayeux retrace les combats du duc de Normandie lors de la conquête de l'Angleterre. Vaste pan d'histoire à elle seule, elle a survécu miraculeusement à de nombreuses péripéties.

Avec plus de 500 personnages, près d’un millier d’animaux, des forteresses et des navires, tous finement brodés au XIe siècle sur une toile de lin de 68 mètres de long, la tapisserie de Bayeux raconte une épopée : celle de la conquête de l’Angleterre par Guillaume de Normandie en 1066. Conservée dans un coffre dans la cathédrale Notre-Dame de Bayeux, elle a longtemps été déroulée et présentée une fois par an telle une relique.

En 1803, Napoléon Ier, alors en pleine préparation d’une éventuelle conquête de la perfide Albion, est le premier à s’y intéresser. Pour servir sa propagande, il la fait venir à Paris et exposer au Louvre. Réinstallée peu après dans sa ville d’origine, elle sera la première œuvre française à être classée monument historique, en 1840.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler voudra à son tour s’emparer d’un trésor qui incarnait à ses yeux l’idéal de puissance et de génie aryens. En vain : elle lui échappera in extremis, sauvée par le débarquement des Aliés en Normandie.

Mystère des origines

Des siècles durant, l’ouvrage monumental a échappé aux guerres, aux convoitises et aux ravages du temps.

Analysant le mode de narration très moderne de ce chef-d'œuvre médiéval, le documentaire, nourri d’éclairages d’historiens et de conservateurs, se penche sur le mystère de ses origines ainsi que sur les intentions de ses créateurs, dont le moyen d’expression a inspiré au fil des siècles nombre d’artistes et de caricaturistes.

Utilisée comme symbole de puissance et de légitimation de la violence à plusieurs reprises au cours de son histoire, la tapisserie de Bayeux raconte aussi une histoire européenne tumultueuse.