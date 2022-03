“Infrarouge” : « La rafle des notables », mercredi 23 mars sur France 2

À la suite de la diffusion de la fiction “Les enfants des justes”, France 2 proposera à 22:40 dans la case documentaire “Infrarouge” le film « La rafle des notables » réalisé par Gabriel Le Bomin, adapté du livre éponyme d'Anne Sinclair.

Il y a quatre-vingts ans, le convoi du 27 mars 1942, surnommé le convoi numéro 1, est en effet le premier convoi de déportation de juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Parti de la gare du Bourget-Drancy, ce convoi passe par le camp de Royallieu, puis les détenus sont déportés dans le camp d’extermination d’Auschwitz.



Le livre d’Anne Sinclair La rafle des notables pose un regard personnel et empathique sur un moment tragique de l’occupation et de la collaboration française. Celui d’une rafle peu connue destinée à arrêter puis à déporter plusieurs centaines de Français juifs constituant une élite intellectuelle établie. Gabriel Le Bomin en propose une adaptation documentaire mêlant à la fois une lecture subjective et objective de cet événement historique.

Au-delà du témoignage des destins bouleversés de ces hommes, ce récit comporte une dimension réflexive, encore nécessaire, sur l’antisémitisme, le racisme, la brutalisation des hommes imposée par un régime totalitaire.