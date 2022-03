“Science grand format” : L'univers et ses mystères, jeudi 24 mars sur France 5 (vidéo)

Jeudi 24 mars à 21:00, Mathieu Vidard présentera sur France 5 un nouveau numéro de “Science grand format” dans lequel il vous proposera un décollage pour l’Univers et ses mystères.

Chaque nuit, au-dessus de nos têtes, l’Univers est le théâtre de phénomènes insoupçonnés. Planètes gazeuses, fossiles d’étoiles et trous noirs massifs sont les personnages de cette saga qui façonne notre cosmos. Et chacun a une incroyable histoire à raconter.

Des avancées scientifiques inédites nous permettent d’explorer pour la première fois des lieux dont nous ne soupçonnions pas l’existence il y a à peine dix ans. Dans cette série, nous décodons les acteurs les plus énigmatiques de notre galaxie et leur destin commun avec notre planète.

Grace à des images de synthèse exceptionnelles et aux résultats d’exploration des derniers télescopes lancés dans l’espace, nous décollons pour un voyage dans l’espace et le temps, dans le passé depuis le Big Bang il y a 13,8 milliards d’années jusqu’à un lointain futur lors de la disparition de notre Terre.

21:10 L'Univers : Le Soleil, notre étoile

Le soleil est une constante dans notre vie, une source vitale de lumière, de chaleur et d'énergie depuis 4,6 milliards d'années. Pourtant, son histoire reste un mystère. Nous découvrons à peine son origine au sein d’un cycle plus vaste de création, d’extinction et de renaissance d’étoiles. Cela nous permet aujourd’hui de placer notre présent dans « l’ère des étoiles ». Pour reconstituer cette saga interstellaire, nous bénéficions des résultats du télescope Hubble et de la sonde Parker : une nouvelle sonde solaire lancée en 2018 pour une odyssée spatiale de sept années. Résistante à la chaleur et conçue pour voler aussi près du Soleil que possible, la sonde solaire Parker peut pénétrer l’atmosphère du Soleil et sa température d’un million de degrés…

En compagnie d’astrophysiciens passionnés, nous remontons la piste de la naissance du Soleil au sein d’une pépinière stellaire primaire où les premières étoiles se sont enflammées et sont devenues des usines de fusion nucléaire, formant ainsi les éléments à la base des planètes et de notre existence. Grace à des images de synthèse spectaculaires développées à partir des photos capturées par le télescope Hubble, nous naviguons dans l’espace et découvrons un univers peuplé d'étoiles de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et nous assistons à leur processus d’extinction : lorsque leur « carburant » s’épuise, les étoiles disparaissent en une gigantesque explosion que l’on appelle « supernova ».

Le film nous offre enfin un aperçu vertigineux des milliards d'années dans le futur, lorsque l'âge des étoiles laissera place à l’âge des ténèbres, bien longtemps après que notre propre soleil se soit éteint.

Vous ne regarderez plus jamais les étoiles de la même manière.

21:50 L'Univers : En quête de vie extraterrestre

Depuis presque aussi longtemps que nous observons le ciel, nous nous demandons si d'autres formes de vie et d’intelligences prospèrent ailleurs dans l’Univers, au-delà de notre galaxie…

C’est LA question qui semblait jusqu’alors sans réponse. Mais au cours des dernières décennies, des télescopes ultra-sensibles et un travail de recherches minutieuses ont transformé les scénarios de science-fiction en réalité. Comment les premières découvertes d'exoplanètes – des planètes en orbite autour d'autres étoiles – révolutionnent nos connaissances ? Les hommes et femmes parties prenantes de cette aventure s’attendaient à trouver des planètes similaires à la nôtre, mais ils ont découvert des mondes complètement étrangers.

Des images de synthèse reconstituent virtuellement ces mondes grâce aux données du télescope spatial Kepler : des planètes vaporeuses de la même densité que le polystyrène, des planètes instables en orbite autour de deux soleils et des géantes gazeuses atteignant des températures de milliers de degrés avec des cieux tourmentés par des vents titanesques. Mais les plus surprenantes de toutes sont sûrement les Super Terres, situées en zone habitable, juste à la bonne distance de leur soleil pour que la vie soit supportable et pour l’une d’elles… la présence d’un ingrédient essentiel à la vie : l’eau.

Avec plus de 2 800 exoplanètes détectées par le télescope Kepler et des découvertes toujours en cours, la question ancestrale – sommes-nous seuls dans l’Univers ? – se pose avec une actualité scientifique passionnante qui nous permet d’envisager la vie au-delà de notre système solaire. Difficile de garder les pieds sur Terre…