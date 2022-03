“Wheeler Dealers France” : restauration d'une BMW Z3, jeudi 24 mars sur RMC Découverte

Jeudi 24 mars à 21:05, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Wheeler Dealers France” consacré à la restauration d'une BMW Z3.

La BMW Z3 est l’un des petits cabriolets les plus iconiques de la fin des années 90 ! Il s’en est vendu plus de 300 000 à travers le monde. Donc autant dire que cette petite Bavaroise a marqué toute une génération ! Et elle séduit aujourd’hui les trentenaires à la recherche d’un petit roadster sexy et financièrement accessible.

Gerry compte bien surfer sur ce succès en ramenant à l’atelier un Z3 payé seulement 8 000 € ! Mais il y a un peu de boulot à prévoir. Aurélien va devoir réparer la capote qui refuse de s’actionner, régler des problèmes de vibrations dans la transmission ou encore remettre à l’origine de nombreux éléments d’accastillage.

Mais investir de l’argent et du temps sur ce modèle en vaut le coup ! Un beau Z3, présenté dans un excellent état d’origine, peut facilement se revendre plus de 13 000 € !