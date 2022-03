« Une année de TV » revisite les émissions cultes de 1982, samedi 26 mars sur C8

Samedi 26 mars à 21:15, C8 diffusera le premier épisode de la série documentaire « Une année de TV » réalisée par Jean-Philippe Longo.

Grâce à « Une année de TV », nous allons revivre l'année 1982, à travers ses émissions les plus cultes et ses animateurs les plus populaires.

1982 va connaître une véritable révolution télévisuelle : des émissions mythiques comme les “Numéro Un” des Carpentier ou “Midi Première” de Danièle Gilbert s’arrêtent. Mais cette année-là, naissent des émissions qui deviendront inoubliables.

Si depuis quelques années Jacques Martin occupe l’antenne chaque dimanche après-midi, Philippe Bouvard, lui, ouvre son théâtre aux jeunes talents. Michel Drucker déroule son tapis rouge aux stars dans “Champs-Elysées”, Dorothée est la reine de “Récré A2”, Jean-Pierre Foucault divertit tous les midis les téléspectateurs grâce à “L’académie des 9” » et des émissions comme “Les enfants du rock” ou “Gym Tonic” font leur apparition.

Pendant 80 minutes, C8 vous offre un grand voyage à travers le meilleur des archives du petit écran.