« Aéroports les plus dangereux » à revoir sur RMC Story lundi 28 mars

À voir ou à revoir lundi 28 mars à 21:05 sur RMC Story dans la case documentaire “Lundi catastrophe”, le film « Aéroports les plus dangereux ».

La plupart des passagers des compagnies aériennes ont des appréhensions lorsqu'ils prennent l'avion, mais ces inquiétudes concernent généralement l'avion lui-même.

On accorde très peu d'attention à la sécurité et à la conception de l'aéroport, mais dans certains endroits du monde, il existe des défauts de conception historiques, comme ceux de Gibraltar, qui ne sont révélés que maintenant. En fait, les aéroports construits il y a seulement 50 ans pourraient ne pas être suffisants pour répondre aux exigences des avions du XXIe siècle.

Ce numéro spécial explore les problèmes particuliers des aéroports les plus extrêmes du monde et l'ingénierie qui les caractérise, des batailles territoriales de plusieurs siècles qui ont conduit à des tracés peu sûrs, aux défis géographiques tels que les courants de vent et les obstacles naturels qui rendent ces endroits impropres aux voyages.

La soirée se poursuivra avec la diffusion du document « Aéroports en zone dangereuse ».

Les aéroports mettent le monde entier à quelques heures de distance. Des Antilles à l'Alaska, du Népal au Pôle Sud, ils jettent des ponts entre les peuples et entre les continents. Des merveilles d'ingénierie, un aérodrome sur glace reconstruit chaque année, un tarmac niché à l'ombre des gratte-ciels, une piste d'atterrissage sculptée dans la montagne.

Dans des paysages à couper le souffle, des parcours hors normes vous attendent. Attachez vos ceintures !