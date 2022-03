« Mission propreté : les héros du nettoyage » nouvelle série documentaire à suivre sur W9 à partir du 30 mars (vidéo)

Mercredi 30 mars à 21:10, W9 débutera la diffusion de « Mission propreté : les héros du nettoyage ». De Paris à Marseille, de Lyon à Albi en passant par les Vosges, découvrez le quotidien de ces femmes et de ces hommes de l’ombre !

Sans leur courage et leur abnégation, notre vie serait tout simplement moins belle ! Qu’ils soient, éboueur(e)s, égoutiers, assainisseurs, nettoyeurs de l’extrême, ou encore patrouilleur, ces femmes et ces hommes travaillent sans relâche pour notre bien à tous…

Toujours dans l’ombre, parfois même sous terre, et souvent jusqu’au bout de la nuit, ces rois du nettoyage, livrent un combat sans merci contre les déchets !

Mais qui sont ces femmes et ces hommes qui s’engagent sans merci pour la propreté ? C'est ce que vous allez découvrir au cours des 6 épisodes de cette série documentaire inédite.

Épisode 1

Comme chaque jour depuis 23 ans, Patrice, égoutier lyonnais, s’engage dans sa journée de travail. Depuis 2 mois il a embarqué son fils Jérémy dans l’aventure des eaux usées. Aujourd’hui, ils vont devoir assainir un bassin rempli de graisse où le danger rode…

À Paris, il est 5h30 du matin et nos éboueurs Aïcha et Mathieu ont pour mission de nettoyer les berges de Seine ; une tâche colossale réservée aux éboueurs de la Fonctionnelle, l’unité d’élite du nettoyage de la capitale !

Direction ensuite Marseille où notre nettoyeur de l’extrême Christophe et son équipe ont 3 jours pour vider et nettoyer une maison de 100 m² qui croule sous plusieurs tonnes d’ordures ; son propriétaire souffrant du syndrome de Diogène.

Il est 18h à Epinal, nos éboueurs vosgiens Farid, Cédric et Raphaël s’engagent dans leur tournée d’ordures ménagères, qui les mènera jusqu’à 2h du matin où ils auront ramassé une dizaine de tonnes de déchets !

À Albi, nos assainisseurs Tristan et Boubak ont la lourde tâche de vider et nettoyer une fosse septique vieille de plus de 10 ans ; une mission semée d’embûches car les mauvaises surprises ne sont jamais très loin !

Épisode 2

Bienvenue chez les patrouilleurs ! Sébastien est un « ange gardien de l’autoroute ». Chaque jour, il sillonne 100 km de bitume qu’il nettoie et sécurise. Armé de son gilet jaune, il prend tous les risques au nom de notre sécurité et de notre confort. Attention sensations garanties !

Chez les éboueurs parisiens de la Fonctionnelle, Aïcha et Mathieu continuent sans relâche à nettoyer les berges de Paris mais un imprévu pourrait bien interrompre leur progression…

Nous ferons la connaissance de Calou, 27 ans. À 14h, il partira à l’assaut du marché de Barbès et n’aura que 3 heures avec ses collègues pour déblayer ce haut lieu de la consommation parisienne.

Sur le chantier de nos nettoyeurs de l’extrême, Christophe et son équipe n’ont plus que 2 jours pour vider et nettoyer une maison de 100 m².

À Albi, nos assainisseurs Tristan et Boubak tentent sans relâche de vider une fosse septique vieille de plus de 10 ans et très mal entretenue.

Les éboueurs vosgiens Farid, Cédric et Raphaël ont encore 50 km à parcourir pour en finir avec leur tournée d’ordures ménagères. La nuit est tombée et les mauvaises surprises sont à venir…

Enfin, nos égoutiers lyonnais Patrice et son fils Jérémy tentent toujours de vider un bassin d’eaux usées couvert de graisse. Alors que les conditions sont extrêmes, le détecteur de gaz toxique vient de sonner…