« 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne » : dernier épisode mercredi 30 mars sur RMC Story (vidéo)

À découvrir mercredi 30 mars à 21:05 sur RMC Story, le quatrième et dernier épisode de la série documentaire inédite « 100 jours avec les gendarmes de bourgogne » réalisée par Stéphanie Roy, Cassandre Mallay et Boris Pieussergues.

Épisode 4 À fond sur la rocade, sans assurance et portable à la main

Dijon et sa métropole de plus de 250 milles habitants connaissent une augmentation des violences : 14% en 4 ans. Pour maintenir l’ordre, les gendarmes enchaînent les interventions risquées : plus de 68 000 par an.

Pendant plusieurs semaines, les équipe du documentaire ont suivi les femmes et hommes de la brigade de Genlis. Entre guerres de couple ou disparitions inquiétantes, les 20 gendarmes de la brigade sont sur le pont. Et quand la situation dégénère, ce sont les hommes du PSIG qui prennent le relais. Des militaires surentraînés pour affronter tous les dangers. Ce peloton de surveillance patrouille toute la nuit et traque les délinquants en tout genre.

Mais la ville compte aussi un vaste réseau routier, les gendarmes de la route sont sur tous les fronts. De nombreux automobilistes confondent l’autoroute avec un circuit de formule 1 ou prennent le volant totalement ivre.

Immersion dans le quotidien mouvementé des gendarmes en Bourgogne.

Découvrez le dernier épisode inédit de cette série documentaire, mercredi 30 mars à 21:05 sur RMC Story.