“Science grand format” : « Révélations sur les manuscrits de la mer morte », jeudi 31 mars sur France 5 (vidéo)

Jeudi 31 mars à 21:00, Mathieu Vidard vous proposera de voir ou de revoir sur France 5 le numéro de “Science grand format” : « Révélations sur les manuscrits de la mer morte ».

Mis au jour entre 1947 et 1956, les manuscrits de la mer Morte, aussi appelés manuscrits de Qumran, sont un ensemble de parchemins et de fragments de papyrus principalement rédigés en hébreu, en araméen et en grec.

Datés entre le IIIème siècle av. J.-C. et le Ier siècle apr. J.-C. ils sont composés de 100 000 fragments repartis en 870 manuscrits différents. Cette découverte majeure, qui a bouleversé le monde scientifique, a ainsi permis de découvrir le plus ancien manuscrit hébreu complet : le Livre d'Isaïe.

Mais que racontent réellement ces manuscrits ? A qui pouvons-nous les attribuer ? Ont-ils vraiment été écrits par une secte dissidente juive appelée Esséniens ? Qui en étaient les gardiens et quels sont les liens qui les relient avec les insurgés retranchés dans la forteresse de Masada ? Existent-ils vraiment de faux manuscrits dans les musées comme certains experts le pensent ?

Grâce aux dernières technologies mis à notre disposition, nous allons remonter dans le temps pour tenter de découvrir les mystères qui se cachent derrière ces écrits et ainsi pouvoir révéler leurs secrets.