« Une année de TV » revisite les émissions cultes de 1983, samedi 2 avril sur C8

Samedi 2 avril à 21:15, C8 diffusera le second épisode de la série documentaire « Une année de TV » réalisée par Jean-Philippe Longo.

Grâce à « Une année de TV », nous allons revivre l'année 1983, à travers ses émissions les plus cultes et ses animateurs les plus populaires.

Une année où le divertissement triomphe. « Champs-Elysées » s’installe sur Antenne 2 à tel point que pour concurrencer le programme phare de Michel DRUCKER, la Une dégaine la série événement : « Dallas ». Jacques MARTIN reste le roi incontesté des dimanches. DOROTHÉE obtient son premier prime time. Guy LUX fait son retour avec « Cadence 3 » et Pierre TCHERNIA propose « Mardi cinéma » sur la 2.

C’est l’année aussi où la télé-confession débarque en France, Pascale BREUGNOT et son « Psy Show » scandalisent. D’autres nouveaux visages vont marquer l’année 1983 : MAÏTÉ et sa cuisine du Sud-Ouest, le groupe INDOCHINE qui truste la tête des hit-parades, Alain GILLOT-PÉTRÉ et son show météo ou encore le vainqueur de Roland-Garros, Yannick NOAH.

Pendant 80 minutes, C8 vous offre une grande plongée dans l’année TV 1983, à travers le meilleur des archives du petit écran.