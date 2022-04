« Mécanos Express » : la saison 9 diffusée sur RMC Découverte à partir du 4 avril

Lundi 4 avril à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion de la 9ème saison inédite de la série documentaire « Mécanos Express » qui se compose de 17 épisodes.

Épisode 1 Un avion de légende

La fascination du vol, pour Michael Manousakis, ce n’est pas seulement un rêve, c’est une passion ! Et pour cela, il s’est déjà constitué une belle collection d’avions. Mais il vient de recevoir une nouvelle offre, la plus importante à ce jour ! Un Douglas DC-3, mieux connu en Allemagne sous le nom de «Rosinenbomber», et qui semble être une véritable bonne affaire en excellent état ! Mais il reste à découvrir si l’avion tient vraiment ses promesses.

À Peterslahr, les anciens véhicules de l’armée américaine sont restaurés de fond en comble. Mais il y a un problème récurrent avec la peinture militaire récalcitrante des Chevy K30, Humvee et autres. Jusqu’à présent, c’était le travail du peintre Günther de l’enlever. Mais aujourd’hui, Andreas, alias « l’homme de glace », s’est manifesté. Il essaie de «faire sauter» la peinture de la carrosserie ! Avec de la glace carbonique, à moins 79 degrés, qu’il projette sur les carrosseries à une vitesse proche de celle du son. Est-ce que cela va bien se passer ?

Épisode 2 Véhicules de collection

On ne peut pas arrêter Michael Manousakis ! Partout dans le monde, le ferrailleur grec est toujours à l’affût de la bonne affaire. Par le passé, le brocanteur a déjà eu de la chance à deux reprises avec d’incroyables véhicules de collections. Aujourd’hui, il propose une énorme affaire sur des raretés de l’armée américaine que même les Mécanos Express n’ont jamais vues auparavant. Neuf véhicules de la Seconde Guerre mondiale restaurés avec soin, que le patron de Morlock veut bientôt se procurer. Mais arriveront-ils à conclure un marché ?

Pendant ce temps, les mécanos reçoivent la visite d’une vieille connaissance. Le propriétaire d’un ancien bus scolaire a décidé de lui changer son usage. Désormais, il n’est pas seulement moderne et chic, mais il est également censé embellir les autres, en tant que salon de coiffure mobile. Arriveront-ils à relever ce défi ?