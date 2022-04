“Enquête de santé” : « Colorants, conservateurs... du poison dans nos assiettes ? » mardi 5 avril sur France 5 (vidéo)

Mardi 5 avril à 21:00 sur France 5, le magazine “Enquête de santé” présenté par Marina Carrère d’Encausse propose le documentaire « Colorants, conservateurs... du poison dans nos assiettes ? », réalisé par Magali Cotard , qui sera suivi d'un débat.

Omniprésents dans notre alimentation, les additifs sont largement employés par les industriels pour remplacer les matières premières et faire baisser les coûts de production.

Épaississants, conservateurs, émulsifiants, gélifiants ou correcteurs d’acidité, ces ingrédients n’ont aucune valeur nutritionnelle et portent tous un nom de code commençant par « E » : E471, E250, E500…

340 additifs alimentaires sont ainsi autorisés. Et de nouveaux apparaissent sans cesse. Pourtant, pour la majorité d’entre eux, personne ne peut affirmer qu’ils sont inoffensifs.

Pour faire face au risque et sensibiliser les Français, plusieurs applications ont vu le jour ces dernières années pour aider à débusquer les additifs sur les étiquettes.

Les industriels ont immédiatement fait face. Pour brouiller les pistes et rassurer les consommateurs, ils enlèvent désormais très souvent la mention « E », lui préférant le nom de l’additif en toutes lettres, que presque personne ne connaît. Le E330 devient ainsi « acide citrique », le E500 « carbonate de sodium »… Mais le risque encouru reste le même.

L’additif le plus dangereux, le nitrite de sodium, largement utilisé dans la charcuterie et identifié comme étant responsable de cancers du côlon, n’est toujours pas interdit en France, malgré le combat acharné de certains députés ou d’organisations veillant à protéger les consommateurs.

Restauration, cantines, produits transformés... Comment débusquer les additifs ? Lesquels sont à proscrire et lesquels sont acceptables ? En quelle quantité ? Y a-t-il des aliments que nous devrions bannir ? Et quelles solutions concrètes et simples pouvons-nous mettre en place pour enlever définitivement les additifs de nos assiettes ?

La chasse aux « E » est désormais ouverte.

Les invités du débat

Mathilde Touvier, Epidémiologiste. Directrice de Recherche à l’Inserm.

Pr Laurent Beaugerie, Gastro-entérologue, Hôpital Saint-Antoine de Paris

Raphaël Haumont, Professeur de physico-chimie à l’Université Paris-Saclay

Camille Dorioz, Responsable de campagne pour l’association Foodwatch.

Magali Cotard, Réalisatrice du documentaire

Dr Carine Billard, allergologue.