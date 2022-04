« Dans les secrets du Parc Astérix » : nouvelle série documentaire à découvrir sur RMC Story à partir du 7 avril

Jeudi 7 avril à 21:05, RMC Story débutera la diffusion de la série documentaire inédite « Dans les secrets du Parc Astérix » réalisée par Léa Thirion.

Chaque année, plus de 2 millions de visiteurs se pressent au parc Astérix. Un véritable royaume du divertissement, avec ses 42 attractions situées à 35 km de Paris. En famille ou entre amis, on peut se mesurer aux montagnes russes, parmi les plus vertigineuses d’Europe. Alors en coulisse, ça ne chôme pas.

Pendant plusieurs mois, les caméras de Léa Thirion ont suivi les équipes du plus gaulois de tous les parcs d’attractions.

Près de 300 permanents et 1000 saisonniers, toujours en alerte. Vous allez découvrir les équipes du troisième plus grand parc de loisirs de France. Vous allez notamment découvrir Sébastien, le directeur. Sa mission : faire tourner cet énorme barnum qui encaisse plus de 120 millions d’euros chaque année. Mais aussi Laurent, le patron de la maintenance qui n’a qu’une seule priorité : la sécurité des visiteurs. Car des clients heureux, c’est l’assurance de faire tourner le business à plein régime.

Mélanie, elle, est vendeuse durant tout un été dans une boutique ambulante du parc. Chaque jour, elle vend pour 500 euros d’accessoires avec des techniques bien à elle pour que les parents mettent la main au porte-monnaie. Des visiteurs qui, bien souvent, passe tout un week-end sur place. Résultat : les 3 hôtels du parc affichent complet. Jade, la responsable, veille à ce que tout soit impeccable, notamment pour les clients VIP, les visiteurs réguliers du Parc.

Au rythme d’une saison, vous allez découvrir les coulisses du plus gaulois des parcs d’attractions !

Découvrez le premier épisode inédit de cette série documentaire, le jeudi 7 avril à 21:05 sur RMC Story.