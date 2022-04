“Wheeler Dealers France” : restauration de deux Renault Twingo, jeudi 7 avril sur RMC Découverte

Jeudi 7 avril à 21:05, RMC Découverte vous proposera de découvrir un nouvel inédit de “Wheeler Dealers France” consacré à la restauration de deux Renault Twingo.

Véritable phénomène de société, la Renault Twingo a marqué toute une génération avec son look inimitable et ses couleurs acidulées. Si elle n’était à l’époque qu’une simple petite citadine, elle devient aujourd’hui un objet presque tendance qui séduit les trentenaires !

En occasion, on en trouve à des prix très raisonnables, mais rarement en bon état. Gerry a alors l’idée d’acheter deux Twingo, avec un projet : mixer les deux exemplaires pour en faire une seule, mais en parfait état ! Et sans dépenser un euro de plus !

Un deux en un qui pourrait s’avérer très lucratif, à condition de se retrousser les manches car Aurélien va devoir greffer un moteur et découper le toit pour installer un accessoire très couru sur ce modèle : un toit découvrable !

Avec cette petite citadine, Gerry et Aurélien ne deviendront pas millionnaires, mais ils pourraient bien doubler leur mise de départ !