« Le sommeil des animaux, une énigme pour la science » samedi 9 avril sur ARTE

Méconnu, le sommeil des animaux regorge de secrets. Aux côtés de scientifiques et d’espèces animales hétéroclites, une enquête surprenante aux quatre coins du monde à découvrir samedi 9 avril à 23:50 sur ARTE.

Malgré les avancées scientifiques, le sommeil des animaux demeure peu connu. Le repos s’avère-t-il aussi important pour les orangs-outans que pour les humains ? Comment les otaries peuvent-elles dormir dans l'eau sans se noyer ? Comment les éléphants récupèrent-ils si vite ?

Chacun fonctionne selon les contraintes de son espèce : tandis que les orangs-outans prennent le temps de se construire un nid douillet, les otaries sont capables d’endormir un seul de leurs hémisphères cérébraux pour continuer de flotter et rester attentives à un éventuel danger. Quant aux pachydermes, dont les besoins alimentaires sont conséquents, ils ont, au cours de l’évolution, rogné sur leur temps de repos pour se consacrer à la recherche de nourriture.

Bien que leur cerveau diffère de celui des mammifères, les insectes et les gastéropodes ont eux aussi besoin de dormir pour préserver leurs performances et leurs capacités d'adaptation.

Caméras à vision nocturne

Les chercheurs ont établi que le sommeil était une fonction fondamentale pour tous les êtres vivants. Aucun d'entre eux ne semble y avoir renoncé.

Accompagnant des spécialistes du sommeil venus des quatre coins du monde, ce documentaire relate leurs expériences, réalisées à l’aide de caméras à vision nocturne, de trackers GPS et de capteurs high-tech, et leurs étonnants résultats. Les seiches, par exemple, alternent entre des phases de sommeil lent et paradoxal. Ces céphalopodes apparus il y a 500 millions d’années se révèlent étonnamment proches de l’homme, dont le sommeil est également structuré selon ces différentes phases.