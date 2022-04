« Recherche héritiers » : les épisodes 5 & 6 à voir lundi 11 avril sur France 3

Lundi 11 avril à 21:10, France 3 diffusera deux épisodes inédits de la seconde saison de la série documentaire « Recherche héritiers » écrite et réalisée par Antoine Baldassari.

Damien Gérard, Audrey Lustrement, Pascal Casile, Guillaume Roehrig, Paul Lauriau, Pascal Desmiers de Chenon, Benoît Estival et Jean-Marie Le Cam sont des enquêteurs hors pair. Ils fouillent les registres et pistent les témoignages, parcourant ainsi la France, l’Europe et le monde à la recherche du moindre indice qui leur permettra de reconstituer la généalogie des familles et retrouver l’héritier manquant.

Les notaires font appel aux services de ces généalogistes successoraux pour rechercher les héritiers inconnus ou disparus d’un défunt dont ils doivent régler la succession. Pour les retrouver, ces derniers remontent dans le passé et découvrent souvent des secrets de famille. Commence alors une véritable quête des origines et des filiations…

Leurs enquêtes révèlent des histoires fortes, touchantes et mettent parfois à jour des secrets jusque-là enfouis ou « bien gardés » : celui d’un fils caché, d’une fratrie inconnue ou d’un oncle d’Amérique.

Certains dossiers qu’ils ont à traiter font également remonter les généalogistes jusqu’aux heures les plus sombres de la grande Histoire, nous replongeant ainsi dans notre passé commun.

Enfin, à l’heure des révélations, ils rétablissent la vérité généalogique, permettant ainsi à chacun d’obtenir la part d’héritage qui lui est due.

Chacun d’entre nous est concerné par ce sujet et pourrait voir, un jour, un généalogiste arriver pour nous annoncer l'héritage d’un membre inconnu de notre famille.

Episode 5 : Batelier

Paul à Lyon s'occupe de l'affaire de Marie-Louise, morte à 71 ans, veuve, sans enfant et sans famille connue. Ses parents étaient mariniers, dans la France de l'après Deuxième Guerre mondiale, et avaient 11 enfants maltraités et récupérés par les services sociaux. Ils se sont tous perdus de vue.

Pascal à Montpellier est en charge du dossier de Charles Boussion, dit Cako, qui était un artiste, une figure de l'art brut. A la fin de sa vie, il était très seul. Pas un seul membre de sa famille n'a assisté aux obsèques, ni ne s'est fait connaître. L'héritage s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros sans compter la valeur des œuvres de l'artiste qui mettront plusieurs mois à être expertisé.

Jean-Marie et Franck récupèrent le dossier d'un défunt veuf, sans postérité connue, Claude. Sur son acte de naissance, ils découvrent le nom de sa mère, mais aucune mention de son père. Lorsqu'ils recherchent cette femme dans les registres, ils s'aperçoivent qu'elle a changé son nom. Ils partent de l'hypothèse qu'elle a peut-être abandonné son enfant.

Episode 6 : Américains adoptés en Allemagne



La défunte Anne-Marie avait 88 ans. Elle avait rédigé un testament à 27 ans. Jean Marie à Rouen et son équipe doivent donc retrouver les personnes désignées dans ce testament vieux de 61 ans. Parmi elle, il y a son grand-père, mais aussi un chansonnier très connu des années 30, 40 et sa descendance…

Serge, le défunt a deux demi-sœurs connues au moment de sa mort. Quand Paul de Lyon les rencontre, elles lui confient un lourd secret de famille. Serge aurait peut-être d'autres demi-frères et sœurs en Allemagne, son pays d'origine. Le défunt ne l'a jamais su. Le généalogiste se rend donc aux archives de Landau, ville de sa naissance pour vérifier cette rumeur. Aidé par Marjorie, il découvre en effet quatre demi-frères et sœurs, tous nés de la même mère et tous abandonnés.

Anna vient de mourir. Elle a eu des enfants de deux unions différentes. L'un des héritiers connus apprend au notaire, en charge de la succession, que l'une de ses sœurs, a disparu au début des années 70 en région parisienne. Personne ne sait ce que cette femme est devenue. Guillaume doit partir à sa recherche.