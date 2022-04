« Mécanos Express » saison 9 : les épisodes 3 & 4 diffusé sur RMC Découverte lundi 11 avril

Lundi 11 avril à 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 9ème saison inédite de la série documentaire « Mécanos Express ».

Épisode 3 Le convoi du chaos



Michael Manousakis a encore frappé. Sa dernière trouvaille : neuf fabuleux véhicules restaurés de l’histoire militaire américaine.

Ces perles rares n’ont pas loin de 70 ans au compteur et ont été restaurées, choyées et entretenues par leur ancien propriétaire. Avec des véhicules en si bon état, le concessionnaire n’a pas hésité à acheter l’ensemble du parc auto. Si la joie d’avoir conclu ce deal est grande, elle annonce directement le prochain défi. Comment faire venir les voitures anciennes à Peterslahr ? Par transporteur ? Trop cher ! Michael a une autre idée en tête : conduire les véhicules en convoi jusqu’à son garage.

Les véhicules militaires ont beau briller, être entretenus et maintenus en bon état, plusieurs décennies d’immobilisation ont laissé des traces. Même avec le meilleur entretien, les freins, les câbles et le système électrique montrent des signes d’usure au fil des ans. Sur plus de 200 kilomètres de route, les problèmes sont inévitables. Reste à savoir lesquels !

Épisode 4 Une réunion importante



Quelques trésors se sont déjà amassés dans la cour de Peterslahr. Mais une telle perle rare n’avait encore jamais atterri chez Michael Manousakis.

Aujourd’hui, c’est un Growler M1161 qui arrive à la concession, un véhicule avec une propulsion à quatre roues motrices et une suspension pneumatique singulière qui étonne même les Morlocks. Mais pas question pour Manousakis que le Growler fasse l’objet d’un deal.

Avec Miss Morlock USA, le patron examine la casse avec beaucoup d’attention. L’endroit est immense et compte beaucoup de vieux véhicules américains, mais la recherche de pièces détachées ne s’avère pas aussi simple que prévu.